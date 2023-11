Remparts: Mikael Huchette absent en raison d’un ennui de santé qui ne touche que 1% de la population

La malchance s’acharne sur Mikael Huchette. Absent depuis le 15 octobre, les Remparts ont confirmé que l’attaquant de 20 ans devait composer avec la «réactivation» d’une mononucléose, contractée il y a deux ans, une situation qui n’arrive qu’à... 1% de la population.

En d’autres termes, certains symptômes de sa mononucléose sont réapparus dans les dernières semaines, notamment une fatigue intense et c’est pourquoi il est tenu à l’écart depuis un peu plus de 15 jours.

«C’est super rare. L’ancien médecin en chef, docteur [Richard] Blanchet, en 30 quelques années de carrière, n’avait jamais vu ça», a d’ailleurs expliqué le thérapeute athlétique des Remparts, Félix-Antoine Lavoie.

Bonne nouvelle dans les circonstances : cette «réactivation» de la mononucléose ne vient pas avec les mêmes symptômes. Il n’y a donc aucune inflammation de la rate et, donc, aucun danger pour celle-ci. Il s’agit d’une autre malchance pour Huchette qui avait raté quatre mois d’activité, l’an dernier, en raison d’une opération aux deux poignets et de la déchirure d’un ligament du genou.

Le no 19 des Remparts devra toutefois patienter le temps que les symptômes de fatigue s’amenuisent avant de revenir au jeu et le directeur général Simon Gagné a assuré mercredi matin qu’ils prendraient le temps nécessaire avant de le réinsérer dans l’alignement. Sans le dire, on comprend aussi que les Diables rouges ne voudront rien provoquer puisque de nombreuses rumeurs envoient Huchette sous d’autres cieux lors de la prochaine période des transactions. Le journal L’Express révélait récemment qu’une entente conditionnelle avait été conclue avec les Voltigeurs de Drummondville pour l’attaquant de 20 ans, ce que Gagné a refusé de commenter.

Agostino en renfort

La décision de garder un quatrième joueur de 20 ans, Daniel Agostino, dans l’entourage de l’équipe, aura donc été payante pour les Diables rouges puisque c’est ce dernier qui pallie l’absence d’Huchette depuis quelques semaines.

«Je ne veux pas dire que je suis chanceux parce que Mik est mon chum et je ne souhaite pas que ça lui arrive, mais c’est le cas en ce moment donc je veux juste rester prêt pour chaque match.»

Agostino s’était vu offrir l’occasion d’être échangé à une autre formation en début d’année par Simon Gagné, mais avait préféré demeurer à Québec.

Le natif de Montréal aurait pu faire ses débuts professionnels, puisqu’il a participé au camp d’entraînement des Lions de Trois-Rivières. Toutefois, l’état de santé d’Huchette a fait en sorte que les Remparts ont fait appel à ses services et il a décidé de revenir avec l’équipe.

«J’aurais pu être échangé à une autre équipe de la LHJMQ aussi, mais ça ne me tentait pas d’aller à quelque part, loin. Je suis bien et confortable ici. Tu ne peux pas avoir une meilleure organisation que ça et j’ai une bonne pension aussi.»

Équipe en progression

Malgré l’absence d’Huchette, les Remparts jouent du bon hockey par les temps qui courent. L’équipe est revenue dimanche soir d’un éreintant voyage de trois matchs en trois jours dans les Maritimes, au cours duquel ils ont récolté quatre points sur une possibilité de six.

L’équipe a repris l’entraînement mercredi après avoir profité de deux journées de congé.

«Je me souviens, au début, on tournait en rond comme j’avais rarement vu. On en a parlé et on l’a pratiqué et maintenant, tu regardes nos matchs sur vidéos et c’est le fun à voir. On a l’air d’une équipe de hockey qui joue ensemble», reconnaissait l’entraîneur-chef de l’équipe, Éric Veilleux.