Les Rangers champions de la Série mondiale!

Les Rangers du Texas ont remporté la Série mondiale aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona, mercredi soir, au Chase Field.

Les champions du baseball majeur en 2023 ont savouré les grands honneurs en cinq parties, triomphant du match du jour au compte de 5 à 0. Le match était présenté à TVA Sports.

Il s’agit de la toute première fois que les Rangers gagnent la Série mondiale en 62 ans d’existante. Le club était la plus vieille organisation des ligues majeures à n’avoir jamais remporté de championnat.

Getty Images via AFP

La formation texane s’est longtemps butée au partant Zac Gallen pendant l’ultime affrontement. Le droitier des Diamondbacks a été dominant pendant les six premières manches, ne donnant qu’un but sur balles et aucun coup sûr.

Les choses se sont cependant gâtées en septième pour Gallen. Corey Seager a frappé un simple et Evan Carter a enchaîné avec un double. Mitch Garver a ensuite ouvert la marque avec un simple qui a poussé Seager au marbre. L’artilleur des «D-Backs» a ensuite été remplacé par Kevin Ginkel.

La chaîne débarque pour Sewald

En neuvième manche, les Rangers ont profité des largesses du spécialiste des fins de partie Paul Sewald pour se donner un coussin beaucoup plus confortable. Un simple de Jonah Heim – et une erreur du voltigeur de centre – a permis à deux de ses coéquipiers de compléter leur tour des sentiers. Marcus Semien a aussi frappé un circuit de deux points contre le lanceur qui a finalement donné quatre points mérités sur cinq coups sûrs.

Il faut aussi souligner la tenue des lanceurs des Rangers pendant ce qui fut le dernier match dans le baseball majeur en 2023. Le partant Nathan Eovaldi a donné quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches de boulot. Les releveurs Aroldis Chapman et Josh Sborz ont ensuite fini le travail de brillante façon. Au total, les favoris de la foule n’ont réussi que cinq frappes en lieu sûr.

Seager est encore le MVP

Par ailleurs, c’est Seager qui a été choisi à titre de joueur par excellence de la Série mondiale. En plus d’exceller en défense, le joueur d’arrêt-court a frappé six coups sûrs, dont trois circuits, en 21 apparitions au bâton contre les Diamondbacks. Il a produit six points et en a inscrit autant.

Seager est devenu le quatrième joueur de l’histoire a remporté deux fois le titre de joueur par excellence, lui qui avait reçu cet honneur avec les Dodgers de Los Angeles en 2020.

Chez les perdants, les «D-Backs» devront encore attendre avant de remporter la deuxième Série mondiale de leur histoire, eux qui avaient connu ce bonheur en 2001. L’équipe de l’Arizona en était à une troisième participation à l’ultime étape d’une campagne des ligues majeures.

Voyez ci-dessous les différents entretiens d'après-match obtenus par notre collègue Michel Godbout qui était sur place, à Arlington: