Bye bye Hydro: un chalet isolé dans le bois entièrement autonome en énergie

Un octogénaire qui doit faire plus de quatre heures de route dans le bois et prendre sa chaloupe (ou sa motoneige) pour accéder à son chalet réussit à combler par un système autonome l’ensemble des besoins énergétiques de sa maison passive.

«Hydro ne se rendra jamais ici, il n’y a pas de courant, il n’y a absolument rien», affirme Michel Dudemaine, un résident de Joliette, propriétaire d’un chalet dans le bois, dans le secteur de La Tuque.

Alors que son four et son frigidaire ont toujours fonctionné au propane depuis l’achat de son chalet en 2011, Michel Dudemaine avait des pompes et des barils d’eau pour les besoins en eau. Il est toutefois passé à un autre niveau en 2012 en achetant une tour (du style tour avec des antennes avant que le câble existe) pour l’installer à côté de son chalet.

Il a ensuite installé deux panneaux solaires photovoltaïques de 4 pieds sur 6 pieds au haut de la tour afin d’être capable de les ajuster et de les tourner selon le soleil. Son kit d’achat comprenait également 4 batteries de 12 volts connectées en série et un onduleur. Le tout lui a coûté environ 7000 $.

«J’ai rencontré un vendeur de panneaux solaires, je lui ai expliqué mes besoins, notamment en termes de voltage, nous a expliqué M. Dudemaine. Il a analysé ça et il m’a fait un plan pour que je connecte et installe le système.»

Photo fournie par Bobby Dudemaine

Verglas

Un problème majeur est toutefois survenu il y a deux ans à cause du verglas, alors que les batteries sont tombées en panne parce que les panneaux étaient couverts de glace.

«Ça nous a coûté quatre batteries [environ 800 $], mais on n’a jamais mis une cenne de plus là-dessus», ajoute M. Dudemaine, très satisfait de son système.

«Et quand on s’en va l’hiver je mets les panneaux à presque 90 degrés pour être sûr qu’il ne reste pas de neige et de verglas», a ajouté M. Dudemaine, alors qu’il peut faire très froid dans ce secteur.

M. Dudemaine et les membres de sa famille peuvent donc parfois habiter le chalet durant un mois, notamment durant la période de la chasse. «Quand le chauffage est correct dans le chalet, on ferme le chauffage au propane et on chauffe juste au bois, ajoute M. Dudemaine. Le chalet est bien isolé, il n’y a pas de problèmes.»

Source.s d’énergie : propane pour le four et le frigidaire

2 panneaux solaires

auparavant des pompes et des barils d’eau

bois de chauffage