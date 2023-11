Un copilote menace de faire feu sur le pilote en plein vol

Un pilote originaire de la Californie qui agissait à titre de copilote lors d’un vol de la compagnie Delta est accusé d’avoir menacé de tirer sur le capitaine s’il changeait l’itinéraire de l'avion en raison d’une urgence médicale vécue par un passager.

L’individu qui serait fautif se nomme Jonathan J. Dunn. Il a été formellement accusé d’avoir fait interférence avec l’équipage d’un vol commercial le 22 août 2022.

«Ils n’étaient pas d’accord sur la marche à suivre concernant la redirection du vol en raison d’un problème médical chez un passager, Dunn a dit au capitaine qu’on lui tirerait dessus à de multiples reprises s’il changeait l’itinéraire du vol», indique le ministère du Transport des États-Unis, par voie de communiqué.

L’acte d’accusation indique que M. Dunn aurait «agressé et intimidé un membre de l’équipage, faisant interférence avec la performance des tâches de l’équipage et en affectant leur capacité à s’acquitter de ces tâches, et aurait utilisé une arme dangereuse en agressant et intimidant les membres de l’équipage».

L’accusé était en possession d’une arme légalement lors du vol, ayant obtenu une permission du Federal Flight Deck Officer de la Transportation Security Administration (FDA).

La compagnie d’aviation Delta indique quant à elle que M. Dunn ne fait plus partie de ses employés.