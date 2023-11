Un coup de pouce pour certains aînés découragés

C’est une plus vieille mémé encore qui s’adresse à la « Mémé » de 70 ans qui vous décrit ses malheurs ce matin. « Ne laissez plus votre fille passer son temps à vous critiquer ? Elle vous doit le respect et son père avait pleinement le droit de ne pas la coucher sur son testament.

Accordez-vous le droit de pleurer quand vous en avez envie. Ma belle-mère, une bénédiction dans ma vie, me disait souvent « Heille si t’as envie de pleurer, ben pleure ma petite fille, car pleurer c’est la meilleure façon de ne pas se ramasser à l’hôpital.

Ça vous dirait, Mémé, de partir en voyage ? Ben, allez-y sans demander de permission. Par mesure de sécurité, prévenez juste une personne discrète et de confiance de votre destination.

Vous êtes la mère de votre fille, pas son souffre-douleur. Voici une citation de Janette Bertrand mise en évidence dans mon salon : « Il me reste trop peu de temps à vivre pour le passer à me plaindre, je préfère en rire. » Dans le même esprit, je collectionne les pensées rigolotes qui me font du bien, pour les relire régulièrement.

N’hésitez pas, Mémé, à demander l’aide de votre conjoint qui a désormais passé l’arme à gauche. Et ne soyez pas sceptique si je dis que, pour peu qu’on y croie, les gens qu’on a aimés dans la vie restent présents dans notre environnement quand ils meurent. »

Chaque matin, je remercie le petit Jésus pour la nouvelle journée qu’il m’accorde. Quand on est vivante et en santé, que peut-on vouloir de plus ? Je peux encore lire, et ça flye sur l’ordi quand je veux écrire. Je croyais que mon conjoint serait mon aidant naturel, mais oups, surprise, son cerveau s’effiloche. Par contre, il sourit plus qu’avant. Je prends ce qui passe en sachant que viendra bientôt le jour où je serai obligée de demander du soutien. Je vais faire face en disant merci à la vie.

Je vous jure que la tite madame que je suis a encore la dent dure. Et à vous, Mémé, je dis : « allez voir votre médecin pour qu’il vous prescrive un boost et ne vous laissez surtout pas aller ». Votre mari du haut de son nuage doit se dire : « C’est comme ça que je l’ai aimée et ça continue ».

Michèle, une petite jeune de 78 ans et demi

Vos conseils allant dans le sens des miens, je ne puis qu’être en accord. Tout en donnant la chance au coureur, je sais cependant qu’il n’y a rien de plus difficile pour une mère qui s’est toujours laissé dominer par l’un ou l’autre de ses enfants de décider subitement de lui tenir tête.