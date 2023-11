Une application pour mieux profiter du Marché de Noël allemand de Québec

Le populaire Marché de Noël allemand de Québec, du 23 novembre au 23 décembre, misera pour la première fois sur une application pour aider les visiteurs à s’y retrouver parmi les cinq sites, les 90 exposants, les nombreuses activités et pour ne pas rater le spectaculaire téléphérique de jouets anciens.

La mise en marche du téléphérique sonnera le lancement de la 16e édition du Marché de Noël allemand le 23 novembre à 16h.

«Il y a beaucoup de travail de recherche, d’ingénierie et de conception derrière ça. Les 27 jouets sont des répliques de la collection du Musée de la Civilisation que nous avons numérisées et imprimées en 3D puis peintes à la main», révèle Olivia Lexhaller, la directrice du Marché.

Martin Chevalier / JdeM

Les visiteurs passeront sous le téléphérique de 14 m de long en accédant au site de la place d’Youville.

Le Marché est réparti sur quatre autres sites; les Jardins de l’Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne, la Place d’Armes et la Place de l’Hôtel-de-Ville où se trouve le cœur du Marché.

«Nous avons l’honneur d’être le premier évènement à nous installer à la nouvelle place de l’Hôtel de Ville. On va essayer de rendre la place encore plus vivante», explique Mme Lexhaller.

Géolocalisation et notifications

Le Marché offrira bientôt sa première application mobile.

«Vous allez pouvoir trouver de manière très ciblée des exposants, par exemple. Avec la géolocalisation de l’application, ce sera très facile. La programmation sera disponible et vous pourrez aussi planifier des notifications et des rappels. Pour nous c’est un outil très précieux pour guider les visiteurs à travers les cinq sites», estime l’organisatrice.

Les marionnettes géantes sortiront à deux reprises cette année plutôt qu’une seule fois.

Martin Chevalier / JdeM

«Elles défileront de la place d’Youville à l’hôtel de ville. On implique les restaurateurs et les commerces sur le parcours», précise Mme Lexhaller.

En bouteille

L’accès aux sites du Marché est gratuit. Il regroupe en tout 90 kiosques.

Fournie par le Marché de Noël allemand

«Il y a beaucoup de produits du terroir, d’artisanats. Nous promouvons beaucoup les produits locaux, autour de Québec. Parmi eux, il y a aussi des produits belges et français», avance Mme Lexhaller.

Les organisateurs gèrent eux-mêmes plusieurs de ces kiosques.

«Nous importons des produits de Noël allemands. Avec l’ensemble des kiosques, ça donne vraiment une touche européenne», dit Olivia Lexhaller.

Plusieurs visiteurs voudront certainement goûter au Glühwein, ce vin chaud qui, pour la première fois au Marché, sera disponible en bouteille.

Pour plus de détails, le site du Marché: www.mnaq.ca