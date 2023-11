TURGEON PAGEAU, Rollande



À la Résidence Les Jardins Charlesbourg, Québec, le 18 octobre 2023, à l'âge vénérable de 100 ans et 3 mois, est décédée dame Rollande Turgeon, épouse de feu monsieur Rosaire Pageau. Née à Québec le 29 juin 1923, elle était la fille de feu dame Florence Martel et de feu monsieur Edgar Turgeon. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Claire, Richard (Sylvie Wiseman); ses petits-enfants : Marie-Ève (Jean-François Francoeur), Amélie (Louis-Charles Demers), Simon (Janie Dubuc-Dumas); ses arrière-petits-enfants : Loïck, Lucas, Laurie, Fay, Léon, Albert; sa soeur Pierrette Martel (feu Laval Beaulieu); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pageau : Marie-Jeanne (feu Yvon Simard), Denise (feu Jean-Claude Robitaille), Huguette (Denis Auclair), Rosanne (Gilles Frenette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Patro de Charlesbourg, Site: www.patrocharlesbourg.net, Téléphone: 418-626-0161. Les funérailles sont sous la direction de :