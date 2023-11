HAMELIN, Lorraine Chabot



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, entourée de l'amour des siens, le 28 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Lorraine Chabot. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé, monsieur Denis Hamelin. Elle était la fille de feu monsieur Oscar Chabot et de feu madame Rose-Aimée Théberge. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Pauline Vollering), Michèle (Daniel Baril), Jocelyn (Maryse Valcourt), Louise (Daniel Guérin) et Patrick (Dominique Genest); ses petits-enfants : Frédérique, Caroline, Geneviève, Marie-Ève, Vincent, Laure-Anne, William, Philippe, Félix et Rosemarie; ses arrière-petits-enfants : Mégane, Charles, Émile, Nathan, Mila et François. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : Yvon (Claire Lévesque), Solange (Claude Hamelin), feu Armande (Jacques Houde), Marthe (André Bolduc), Louisette (Fernand Faucher) et Marjelaine (Jacques Boily). Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Hamelin : Lucille et Pierre (Ghyslaine Jacques) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Chabot au :La famille recevra les condoléances le vendredi 10 novembre 2023 de 19h à 21h ainsi quede 10h à 13h au salon du complexe.pour assister à la cérémonie de façon virtuelle, vous pouvez vous rendre par le lien suivant : https://fweb.tv/109622. Les cendres de madame Chabot seront déposées au cimetière St-Pierre-aux-Liens. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que les membres du CLSC la Source pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Chabot et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).