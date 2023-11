DEMERS, Jeannine



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Demers, épouse de monsieur Jean Bouchard, fille de feu madame Isabelle Trépanier et de feu monsieur Albany Demers. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 14h à 17h.Elle laisse dans le deuil son époux Jean Bouchard; ses enfants : Richard, feu Hélène, feu Johanne, Yves, Guy, Christine (Pascal Chamberland) et Patrick (Julie Paquet); ses petits-enfants : Jessica (Jean-François), Carolanne, Célianne, Alexandre, Xavier, Zakary (Émilie), Vincent, Jeremy, Francis et Joanie (Mickael); ses arrière-petits-enfants : Lorie, Alice, Logan, Lylia, Maysson et Leah.; ses frères et soeurs : feu Cécile, feu Roland (Marguerite), feu Jean-Paul (Pierrette), feu Gabrielle (feu Jean-Paul) et Germaine; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Laroche ainsi que de la famille Bouchard. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations suivantes : Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, téléphone: 418 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, site web : www.michel-sarrazin.ca / Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, tél.: 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.