LEMAY, Abbé Marc-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 octobre 2023, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé M. l'Abbé Marc-André Lemay, fils d'Alphonse Lemay et Éva Laverdière de St-Agapit. Né le 4 novembre 1934 à St-Agapit, il était membre d'une famille de douze enfants. À la fin de ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec, l'abbé Marc-André Lemay est ordonné prêtre le 21 juin 1959. D'abord nommé vicaire à la paroisse Sainte-Fidèle de Québec, il devient l'année suivante professeur au Séminaire de Québec. En 1963, il est vicaire à la paroisse Sainte-Anastasie (Lyster) puis il devient, en 1968, curé de la paroisse Saint-Athanase (Inverness) tout en assumant la charge pastorale à l'école secondaire de Laurierville. En 1980, il est nommé curé de la paroisse Sainte-Françoise-Cabrini du Lac-Saint-Charles. En 1992, l'abbé Marc-André prend une année de ressourcement au Centre de spiritualité Manrèse, puis il devient pour un an administrateur des paroisses Saint-Jean-Deschaillons et Saint-Jacques de Parisville. Il est ensuite vicaire et membre de l'équipe d'animation des paroisses Saint-Grégoire, Saint-Louis de Courville, Boischatel et Villeneuve. En 2001, il est vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-l'Annonciation de l'Ancienne-Lorette jusqu'à sa retraite. L'abbé Marc-André fut responsable de la pastorale à l'élémentaire, région de Lotbinière/Bois-Francs de 1971 à 1973. Il fut également conseiller en éducation chrétienne à la C.S. Jean-Rivard tout en étant curé à Inverness (1973-1980). Il laisse dans le deuil son beau-frère Léonard Aubert (feu Gabrielle) et Denise Moreau (feu Martial). Il ira rejoindre dans l'au-delà ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Sr Cécile, Rose-Anne (Gérard Nadeau), Marie-Claire (Charles-Auguste Côté), Raymond (Lucienne Côté), abbé Gérard, Thérèse (Fernand Aubert), Rita (Rosaire Bilodeau), Jeanne-d'Arc (Paul-Eugène Carrier) et Jean-Paul (Denise Talbot). Il laisse aussi dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, ses arrière-neveux et des arrière-nièces avec lesquels il a maintenu des relations personnelles jusqu'à la fin de sa vie. Enfin il laisse dans le deuil ses confrères prêtres du diocèse de Québec, le personnel et les résidants de la Résidence Cardinal Vachon, plusieurs amis de même que plusieurs personnes qu'il a accompagnées au cours de sa vie sacerdotale. Les parents et amis pourront exprimer leurs condoléances et leur sympathie au salon funérairele 2 novembre 2023 de 19h à 22h, ainsi qu'en chapelle ardente à l'église de St-Agapità compter de 9h.Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Résidence Cardinal Vachon, 2900 rue Alexandra, Québec, Qc, G1E 7C7 ou à une œuvre de votre choix.