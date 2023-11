PERREAULT

Soeur Ghislaine, osu



À l'Hôpital L'Enfant-Jésus de Québec, le 27 octobre 2023, est décédée, à l'âge de 85 ans dont 62 ans de vie religieuse, Soeur Ghislaine Perreault, Ursuline (Sr Marie-Nicole), demeurant au 780, Les Jardins Lebourgneuf, Québec. Elle était la fille de feu Charles Perreault et de feu Marie-Anna Bouchard. Elle était native de St-Léon-le-Grand. Outre les membres de sa famille religieuse, soeur Ghislaine laisse dans le deuil ses soeurs : Bérangère, Huguette, Yolande, Madone, Mariette, ses belles-soeurs: Thérèse Perron, Monique Lepage, Thérèse Mimeault, Huguette Chenel; ses neveux et nièces, cousins et cousines, les membres associés(es), ses autres parents et amis(es). Dans la paix, elle est allée rejoindre ses parents, ses soeurs : Rita, Jeanne D'Arc, Yvette, ses frères : Bertrand, Louis-Ange, Adéodat, Thomas-Étienne, Jean Élide, Jean-Marc, sa belle-soeur Annette Ouellet, ses beaux -frères : Omer D'Astous, Nérée Gagnon, Alfred Deroy, Réal Allard, Jean-Claude Bérubé, Guy Forget, Fernand Vachon, Michel Lévesque.Les Ursulines et la famille recevront les condoléances à l'église à compter de 13h30. Il vous sera possible de visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/ 78250. L'inhumation se fera aux Jardins commémoratifs St-Germain de Rimouski à une date ultérieure. Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel soignant du Centre de Santé des Ursulines de Rimouski, celui de la Maison des soins des Jardins Lebourgneuf ainsi que celui de l'Hôpital L'Enfant-Jésus de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de soeur Ghislaine ou par des dons aux Oeuvres Marie-Guyart pour les missions des Ursulines, 20, rue des Dames Ursulines, Québec (Qc) G2B 2V1, des formulaires seront mis à la disposition à l'arrière de l'église.