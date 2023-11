LACHANCE, Armand



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 23 octobre 2023 à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Armand Lachance. Il était le fils de feu monsieur Robert Lachance et de feu dame Monique Bouchard. Il demeurait à Beaupré. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Joachim le samedi 4 novembre à 13h00 en toute intimité sous la direction desIl laisse dans le deuil son frère et sa soeur : Serge et Sophie Lachance. Il quitte également ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es).