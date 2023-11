GIROUX, Bernice Leclerc



Au CHUL, le 9 octobre 2023, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée madame Bernice Leclerc, épouse de feu monsieur Robert Giroux. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au :Condoléances le samedi 4 novembre 2023 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil, ses fils : Jean-Marc (Nancy Vachon) et Roger (Johanne Blais); ses petits-enfants : Steven et Pierre Giroux, Alice, Édouard et Léona Giroux, Régis Vachon ainsi que son arrière-petit-fils Zachary Giroux; ses frères et soeurs : feu Yvon (feu Émilienne Leblond), feu Gisèle (feu Paul-Émile Joncas), feu Gilles-Guy, feu Jeannine (feu Gilles Drouin), Anita (feu Roland Villeneuve), feu Aliette (feu Gaston Morin), Solange (feu Jean-Guy Bédard), Gaston (France Diotte), Estelle (feu Charles Brochu), feu Evelyne (Johnny Moore), feu Claire-Yvette (feu Miville Audet), Harold, Réjean (Francine Chamberland), Sonia (Raymond Caron) et Roger ses belles-sœurs Jeannine Marcoux, Rita Faucher, et elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Yvan Mathieu et l'ensemble du personnel de l'UCDG du CHUL et de la résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) https://smdj.ca/don-messe-cva sont suggérés.