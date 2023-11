Lévy MARCOTTE



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 6 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé, entouré des siens, monsieur Lévy Marcotte, époux de feu madame Jeannine Germain et fils de feu monsieur Émile Marcotte et de feu madame Corinne Bédard. Il demeurait à Saint-Basile. Il a été cofondateur et président de l'entreprise Fiset et Marcotte inc., manufacturier de portes et fenêtres pendant ces 50 années.Monsieur Marcotte laisse dans le deuil ses frères et soeurs de la famille Marcotte: Marielle (feu Laurent Piché), feu Jean-Claude (Geneviève Galarneau), Bernice (feu Albert Boutet), feu Huguette, Agnès (feu Gilles Boutet), Étienne (Huguette Germain), feu Magella (Margot Girard), Renel (Nicole Papillon) et Roland; sa conjointe feu Rose-Aline Goudreau; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Germain: feu Aline (feu Léo-Paul Matte), feu Léo (feu Suzanne Gauthier), feu Raymond (feu Marthe Mottard), feu Philippe (feu Patricia Bélanger), feu Julien, feu Yolande (feu Jacques Frenette), feu François (Huguette Gingras) et feu Yvette (feu Émilien Angers, feu Jean-Marc Giroux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Monsieur Marcotte était membre des Chevaliers de Colomb, 3e degré, du Conseil 7161 de Saint-Basile. Un merci à tous ses employés durant ces 50 années de travail pour la compagnie Fiset et Marcotte inc. Remerciements au personnel du Manoir de Cap-Santé ainsi qu'au Dre Julie Blanchet et à toute l'équipe du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 3 novembre 2023 de 19h à 21h et le samedi, jour des funérailles, de 9h à 11h.et de là, au cimetière paroissial.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à la Fondation Santé Portneuf, https://fsssp.ca/