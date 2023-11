DESROSIERS LAVOIE

Marie-Paule



Au Centre d'hébergement Ste-Claire, le 22 octobre 2023, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Marie-Paule Desrosiers, épouse de feu Gilles Lavoie, fille de feu madame Adèle Lavoie et de feu monsieur Romuald Desrosiers. Elle demeurait à Saint-Claire, autrefois de Rimouski.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Renée (René Cantin), Hélène (Guy Dallaire) et Yves (Julie Lachapelle); ses petits-enfants: Daphné (Sy Rodrigue), Alexis (Mélina Bachand) et Zachary (Sara Tremblay); ainsi que ses neveux, nièces, beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel du CHSLD de Ste-Claire pour les bons soins, la gentillesse et l'humanisme au cours des trois dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, site web: www.alzheimerchap.qc.ca.