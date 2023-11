LACHANCE, Alphée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 22 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Alphée Lachance, époux de dame Charlotte Hardy. Né à Québec le 24 août 1938, il était le fils de feu dame Juliette Bussière et de feu monsieur Maurice Lachance. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Outre son épouse Charlotte, monsieur Lachance laisse dans le deuil ses enfants : Judith (Jean-Paul Séguin), Claudia, Sylvain (Josée Desmeules); ses petits-enfants : Sébastien et Sarah Séguin, Simon et Maxime Régimbald-Lachance, Kelly Lachance (Kavan Canekeratne); ses beaux-frères et belles-soeurs : Diane Tremblay (feu Gilles Lachance), Jean-Marc Hardy (feu Laurette Pelletier), Micheline Hardy; son grand ami Benoît Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Il était également le frère de Raynald, Jean-Guy et le beau-frère de Jacques Hardy (Fleurette Lafleur), tous décédés. La famille remercie toute l'équipe du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél.: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de :