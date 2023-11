RAYMOND, Yvette



À La Petite Villa de Saint-Pascal, le 8 octobre 2023, est décédée, à l'âge de 91 ans et 10 mois, Mme Yvette Raymond, fille de feu Mme Alice Bélanger et de feu M. Alphonse Raymond. Elle demeurait à Kamouraska. La famille recevra les condoléances à ladès 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Kamouraska. Elle laisse dans le deuil sa soeur Pierrette (feu Jérôme Pelletier) ainsi que son frère adoptif Jean (Huguette Bérubé). Elle était la soeur de : feu Odilon (feu Bernadette Dallaire), feu Germaine, feu Gérard, feu Annette, feu Thérèse (feu Conrad Leblanc), feu Jeanne d'Arc (feu Charles Ouellet), feu René (feu Marthe Giard) (Lucette Vear), feu Yvonne, feu Laurent (Louisette Robitaille), feu Mariette (Normand Paquet), feu Colette (Herman Thibault), feu Paul-Émile (Adéline Morin). Sont aussi attristés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la Résidence La Petite Villa pour l'excellence des soins prodigués. Un merci spécial à Mme Marlaine Bérubé, qui a su fidèlement, lui apporter soutien et réconfort tout au long de sa maladie. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la