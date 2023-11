LAURENDEAU, Aline Pelletier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2023, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Aline Laurendeau épouse de feu monsieur Gaston Pelletier. Fille de feu dame Eugénie Chouinard et de feu monsieur Cyrille Laurendeau, elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard et depuis quelques années à Lévis. Elle était la mère de : Sylvianne (Michael Kups), Nancy (Rhéault Lévesque), feu Liette et feu Marc (Kim Fournier). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Émilie Kups (Jannis Huckenbeck), Olivier et Thomas Pelletier. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Adrien (feu Margot Pelletier), feu Alfred (feu Simone Thibault), Yvon (Cécile Chouinard), Rosa (feu Laurent Legros), Jean, Suzanne (feu Guy Caron), feu Jacques (Huguette Mercier), Jeanne d'Arc (feu Claude Charette), Monique (Claude Mercier) et Jocelyne (feu Jean Grenier); de la famille Pelletier : Lise (feu Émile Moreau), Monique (feu Raynald Landry), Rollande (feu François Perreault), feu Thérèse (feu André Godin), feu Laurette (feu Philippe Gagnon), feu Clermont (feu Jacqueline Duchesne), feu Gaétane (feu Jean-Claude Thibault), feu Carmel et feu Lionel. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Cyrille, 291, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard (Qc) G0R 2W0. Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 13h30.suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial "À l'ombre du clocher" de Saint-Cyrille.