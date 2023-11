BLANCHET, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 11 octobre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Blanchet, époux de dame Yvette Bédard. Né à Québec le 29 mars 1935, il était le fils de feu dame Jeanne Pelletier et de feu monsieur François Blanchet. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances à3 à compter de 14h.Outre son épouse Yvette, monsieur Blanchet laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Jeannine Gaudreault), Denis (Lise Bilodeau), Manon (John Saint-Laurent), Lyne (Raymond Goulet), Nathalie; ses petits-enfants : Sonya, Jean-François, James, Steven, Michaël, Annabel; ses 8 arrière-petits-enfants qu'il adorait; sa soeur Marie (Micheline Laliberté); tous les membres des familles Blanchet et Bédard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du coeur et de l'AVC, Site: www.coeuretavc.ca, Tél.: 1-888-473-4636.