NORMAND, Pauline



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 octobre 2023, à l'âge de 63 ans et 3 mois, est décédée madame Pauline Normand, épouse de monsieur Daniel Morin, fille de feu madame Jeanne D'Arc Dubé et de feu monsieur Aurèle Normand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Saint-Eugène (L'Islet) le 6 novembre à 11h. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Daniel Morin; sa belle-mère Lise-Andrée Morin (Denis Jacques); ses frères et soeurs : Alain, Renée (Yves Bannon), Lucie et Robert (feu Johanne Thibeault); ses beaux-frères et belles soeurs de la famille Morin : feu Guy (Suzanne Lagueux), Ghislaine (André Breton), Yves (Hélène Garneau) et Pierre (Cécile Laverdière); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en recherche médicale à l'organisme de votre choix.