LAROCHELLE, Louis



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 3 octobre 2023, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Louis Larochelle, époux de madame Gemma Trahan. Il était le fils de feu Joseph Larochelle et de feu Hénédine Marceau. Il demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 9h00. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : André (Sonya Samson ainsi que ses enfants Dereck et Lydia Brochu), Caroline (Martin Le Sage et leur fils Louis-Alexandre Le Sage). Il était le frère de : feu Amarilda (feu Joseph N. Goupil), feu Adrienne (feu Roger Lord), feu Antonio, feu Laurianne (feu Robert Morin), feu Maurice (feu Bertha O'Rourke), feu Gérard (ptre), feu Robert, feu Thérèse (feu Dominique Côté), feu Raoul (feu Noëlla Laverdière), feu Marius, feu Georgette (feu René Lamontagne), Jean-Marie (marianiste) et Léonard (Hélène Bélanger). De la famille Trahan, il était le beau-frère de : Paul-Aimé (Hélaine Lizotte), Thérèse (ndps), Yvonne (ndps), feu Antonio (Huguette Ratelle), Jean-Guy (Louisette Fillion), Pierre (Louise Blais), Claire (Laurier Côté), Lucille (feu Jacques Boeykens, Rénald Demers) et Denis (Line Mayrand). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les excellents soins prodigués à Louis. Recevez toute notre reconnaissance pour votre professionnalisme, votre chaleur humaine, votre douceur, votre dévouement inlassable et impeccable tout le long de son séjour chez vous. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Famille Hénédine Marceau et Joseph Larochelle (https://quebecphilanthrope.org/fonds/famille-henedine-marceau-et-joseph-larochelle/), 1040 avenue Belvédère, bureau 100, Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Lazare) 128, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la