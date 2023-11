GAUTHIER, Michel



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 24 octobre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé subitement monsieur Michel Gauthier, conjoint de madame Claude Lussier, fils de feu madame Velma Richard et de feu monsieur William Gauthier. Originaire de Kénogami, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Claude; ses enfants : Angelo (Sonia Bolduc) et Kim (Dany Gagné); ses belles-filles : Isabelle et Marie-Christine; ses petits-enfants : Maël, Léann, Mathew, Lilianne, Rémi et Jed; la mère de ses enfants : Louise Salesse; sa soeur : Éléonor (feu Charles Gauthier); sa belle-mère : Gisèle Tremblay (feu J.-A. Guy Lussier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lussier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et anciens collègues de travail de la compagnie Abitibi-Price où il a oeuvré durant plus de 30 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.