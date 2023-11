BOUCHARD, Soeur Lorraine



À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le vendredi 27 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Soeur Lorraine Bouchard (en religion : Soeur Sainte-Marie-Ida), Soeur de la Charité de Québec, après 73 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Bouchard et de feu madame Bella Plante, de Saint-Raymond, Qc. Les membres de la famille de Soeur Lorraine Bouchard seront accueillis à la, à compter de 13 heures.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa soeur et ses belles-soeurs : Paulette, Québec; Lucille Thériault (feu Vilmont), Québec; Lise Plamondon (feu Romain Turgeon), Québec; ainsi que ses neveux, ses nièces et autres parents et ami(e)s.