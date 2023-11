JUDD, Ginette



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Ginette Judd, survenu paisiblement dans la nuit du 5 septembre 2023 à son domicile, à l'âge de 73 ans. Elle était la conjointe de feu monsieur Jacques Guilbert, la fille de feu monsieur Georges-Henri Judd et de feu dame Gabrielle Roy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères : Annette (feu André Boies), Lorraine (Michel Côté), feu Jean-Marie et Guerty ; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. En lieu et place des fleurs, des dons à un organisme de votre choix, seraient appréciés.