LAPORTE, Serge



À Lyster, le 11 octobre 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Serge Laporte, époux de Mme Lynda Gagnon. Il était le fils de feu Maurice Laporte et de feu Fernande Thouin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lynda, sa fille Mélissa (Jeff Parent); ses petites-filles : Sarah-Maude, Tatyana et Maeva; les enfants de son épouse : Nancy, Robert et sa fille Maryjane; ses soeurs : feu Monique (Arnold), Suzanne (feu Denis Leclerc), Céline (feu Jean-Pierre Leclerc), Marcelle (Réjean Savard); ses beaux-frères et belles-soeurs : Richard (Andrée Dionne), Suzanne (Daniel Vézina), Roland (Annie Cloutier), Marc, Nancy (Michael Girard); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.