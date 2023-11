NADEAU, Robert



À la maison Michel-Sarrazin, le 21 octobre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Robert Nadeau. Archéologue diplômé de l'université Laval et passionné d'histoire. Il était le fils de feu Florian Nadeau et de feu Hélène Therrien, il laisse dans le deuil sa conjointe Lyne Girard et son frère Jean ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est maintenant avec ses parents, ses soeurs et son frère Odette, Marc et Sylvie.Dons suggérés: Fondation Michel-Sarrazin https://michel-sarrazin.ca/ faire-un-don. Remerciements: La famille tient à remercier l'infirmière Sara Caron, la Maison Michel Sarrazin et ses bénévoles qui lui ont prodigué des soins exceptionnels et humains. La direction des funérailles est confiée à la