FORTIER, Marthe



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 27 octobre 2023, à l'âge de 81 ans et cinq mois, est décédée madame Marthe Fortier, épouse de monsieur Ernest Béland, fille de feu Napoléon Fortier et de feu Marie-Ange Lagueux. Elle demeurait à Saint-Henri dans Bellechasse (Saint-Henri-de-Lévis). Elle laisse dans le deuil, outre son époux Ernest (avec qui elle avait célébré, en juillet dernier, 60 ans de mariage), ses enfants : Denis, Christian (Katia Poireault) et Stéphane ; ses petits-enfants : Allison (Jari Pelletier), Étienne, Olivier, Justin et Benjamin ; son arrière-petit-fils : Loucas Pelletier ; ses frères et soeurs : feu Cécile (George Keays), feu Noëlla (feu Marcel Breton), feu Rita (Laurent Garneau), Jean-Marie (Odette Trudel), Michel (Micheline Bussières), Jacqueline, Louise (Richard Montreuil), Hélène (Marcel Guillemette), Marc-André (Paule Marcoux) et Marie-Luce ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Béland : feu Jeannette (feu Robert Morin), Léo (Rollande Pouliot), Jacqueline (Réal Cameron), feu Aline, Yvon (Gisèle Cameron), feu Lucille (feu Marcel Francoeur), feu Gilberte (feu Viateur Gosselin), feu Gisèle (feu Paul-Émile Couture), Raymond (Aline Couture), Jean-Claude et Diane (Pierre Ruel) ; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour leur dévouement, leur gentillesse et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du coeur et de l'AVC : 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 ou à la Fabrique Saint-Benoît de Bellechasse à l'intention de l'église de St-Henri-de-Lévis ou à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval) : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.