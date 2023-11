TESSIER, Laurent



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 20 octobre 2023, à l'âge de 81 ans, après une longue maladie, est décédé monsieur Laurent Tessier, époux de madame Louiselle Baillargeon, fils de feu madame Alice Lachance et de feu monsieur Paul-Henri Tessier. Il demeurait à Québec.C'est entouré des siens, dans la paix et la sérénité, qu'il a quitté son épouse Louiselle Baillargeon et ses enfants chéris : Pierre (Marie Bovin), Pascal (Valérie Couture) et ses adorables petites-filles : Anne-Catherine, Léa-Maude et Sarah-Ève. Il laisse aussi dans le deuil son filleul Christian Tessier; ses frères et soeurs : feu Jean (Denise Faucher), feu Marie-Claire (Michel Robitaille), Anne-Marie (Jean-Marie Laporte), Lucie (Jacques Grenier), ses beaux-frères et belles-soeurs (famille Baillargeon) : Ginette (Gervais Royer), Rock (Madeleine Morrisette), Gisèle (feu Jacques Tousignant), Marielle (Richard Laberge); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, dont Myriam Breton (mère de ses petites-filles Anne-Catherine et Léa-Maude). Il était membre honoraire du Conseil des Chevaliers de Colomb (Conseil 6289 de Charlesbourg). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à la, de 8h30 à 10h45.La mise en terre aura lieu ultérieurement au cimetière St-Ignace-de-Loyola (de l'arrondissement Beauport). Remerciements au merveilleux personnel de l'unité de soins palliatifs de l'IUCPQ (Hôpital Laval) et de la Résidence La Beauportoise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.