MUNGER, Valentine Racine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 octobre 2023, à l'âge de, est décédée dame Valentine Racine, épouse de feu monsieur Joseph-Alidor Munger. Elle était la fille de feu dame Emma Girard et de feu monsieur Hypolite Racine. Originaire d'Alma au Lac-St-Jean, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Moïsette Munger (feu Louis Hébert), Micheline Munger (feu Raynald Harvey) et Jean-Guy Munger; ses petits-enfants : France (Keith Cameron), Nathalie (Bernard Slobodian), Éric, Stéphane, Frédéric (Nancy Harvey), Noémie (Simon Beauregard-Lévesque) et Gabrielle (Maxime Mercier); ses arrière-petits-enfants : Étienne, Marie-Éliane, Sarah-Maude, Vincent, Samuel et Akim; sa belle-soeur Yvonna Munger (feu Adrien Rondeau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, les membres des familles de feu Tobie Drapeau et de feu Gabrielle Morin et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387, www.coeuretavc.ca.