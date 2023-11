ANCTIL, Noël



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Noël Anctil, le 22 octobre 2023, à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de Claire Pelletier, fils de feu Yvonne Gauvin et de feu Victor Anctil.Né et élevé à Saint Pamphile, dans la région de Chaudière-Appalaches, il complète en 1950 ses études universitaires en Commerce à l'Université St-Joseph (aujourd'hui Université de Moncton) au Nouveau-Brunswick.À son retour au bercail, il sera embauché à titre de responsable de la comptabilité par la compagnie Jos H. Blanchet & Fils, une entreprise spécialisée dans l'exploitation forestière.Avec le temps, son implication grandit dans l'entreprise, l'amenant progressivement à s'occuper des ventes de bois d'œuvre et même, à remplacer le dirigeant de l'entreprise, au besoin.En 1958, il devient associé de monsieur Jos H. Blanchet avec qui il co-fondera Les Matériaux Blanchet Inc. œuvrant dans le sciage et la vente de bois d'œuvre.Dans les années 60, en parallèle et en sus de son rôle d'associé chez Les Matériaux Blanchet Inc., Noel Anctil aura ouvert deux succursales de magasins Handy Andy ainsi qu'un atelier de mécanique automobile et poste d'essence. Handy Andy était une chaîne de magasins qui connaissait à cette époque une expansion fulgurante au Québec et en Ontario. Quelques années plus tard, il vend les magasins et l'atelier de mécanique automobile à un homme d'affaires de Saint-Pamphile, pour se consacrer uniquement à Les Matériaux Blanchet Inc.Au décès de son co-fondateur, Noël Anctil racheta l'entreprise, avec quatre autres partenaires, messieurs Denis Blanchet, Rosaire Dubé, André Gauthier et André Blanchet, qu'il avait tous personnellement engagés quelques années plus tôt pour leurs capacités et leurs compétences. Les Matériaux Blanchet Inc. devient alors Matériaux Blanchet Inc.Il dirigera Matériaux Blanchet Inc. qui, sous sa gouverne, connaîtra un essor remarquable passant à quatre scieries et franchissant le cap des 600 employés, pour atteindre le top 5 des plus grandes entreprises de bois de sciage au Québec.Entrepreneur visionnaire et courageux, Noël Anctil développe des réseaux de vente de bois dans des lieux inexplorés jusque-là, dont le Moyen-Orient. Son flair et ses capacités de convaincre ont mené Matériaux Blanchet Inc. à vendre une majeure partie de sa production outre-mer.La revue Commerce lui attribuera de grands honneurs en 1986, l'École des Hautes Études Commerciales lui a décerné un diplôme honorifique pour sa contribution au développement de l'industrie du bois d'œuvre au Québec et, il s'est vu attribué en 1988 un prix d'excellence par l'Association des manufacturiers et marchands de bois d'œuvre du Québec (AMBSQ) pour sa contribution à l'évolution de l'industrie du sciage.Étant profondément attaché à sa région, Noel Anctil occupera différentes fonctions électives au sein de la Jeune Chambre de commerce de Saint-Pamphile, des Chevaliers de Colomb, du Club des Lions et à la Corporation de développement économique de la MRC de l'Islet. Il assumera aussi la présidence de la Commission scolaire de sa région et mènera à bien la construction de la Polyvalente à Saint-Pamphile (aujourd'hui École secondaire La Rencontre) qui ouvrit ses portes en 1970. À la fin des années 80, il passe le flambeau de l'entreprise à ses associés.Soucieux du bien-être de tous et chacun, pour venir en aide aux familles dans le besoin, il fondera le Centre communautaire Noël Anctil à Saint-Pamphile, qui fût inauguré en 2001. Ce Centre communautaire a pour objectif de donner un toit à la Maison de la Famille. Tout au long de sa vie, il contribue moralement et financièrement au bon fonctionnement de la Maison de la famille.Doté d'un redoutable sens des affaires et d'un perpétuel sens de l'humour, il aura beaucoup donné aux siens et à tous les habitants de sa région dont il était si fier.Il manquera certainement à plusieurs et pour longtemps. Il laisse derrière lui d'indélébiles souvenirs d'un homme aimant, rieur, généreux, affable et toujours prêt à aider son prochain.À tout le personnel en soins infirmiers vous êtes clairement des "anges gardiens" pour nos aînés. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour la différence significative et positive que vous faites au quotidien.Nous tenons aussi à souligner les soins exceptionnels du docteur Tomas Cieza, cardiologue ainsi que du docteur Jean-Sébastien Guay, gériatre pour leurs qualités professionnelles et humaines.Il est allé rejoindre ses 2 fils : Martin (Louise Caron) et Serge (France Pelletier); ses frères et soeurs : Paul (feu Dolorès Pelletier), Lucien (feu Yolande Pelletier), Léo (feu Rolande Robichaud), Laurent (Yvette Guillemette), Gemma (feu Paul Legros), Aline (feu Roger Blanchet). Outre son épouse depuis 67 ans, madame Claire Pelletier, il laisse aussi dans le deuil ses enfants : Claudel (Patrick Daigle) et Nancy (Jean-François Martin) ; ses petits-enfants : Marie-Pier (fille de feu Serge, conjointe de Pascal Gingras), Olivier (fils de feu Serge, conjoint de Émilie Caron), Guillaume (fils de Claudel, conjoint de Camille Cyr), Olivia (fille de Nancy, conjointe de Luis Olivares); ses arrière-petits-enfants : Laurianne et Magalie (filles de Marie-Pier et Pascal Gingras); ses belles-filles : France Pelletier (feu Serge) Louise Caron (feu Martin); ses filleules et filleul : Marcelle Legros (fille de feu Gemma Anctil et de feu Paul Legros), Josée Anctil (fille de feu Léo Anctil et de feu Yolande Robichaud), Natasha Bernier (fille de feu Claude Bernier et Thérèse Pelletier), Oliver Anctil (fils de feu Serge Anctil et France Pelletier). Aussi affectés par son départ, sa belle-sœur Yvette Guillemette (feu Laurent Anctil), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier, neveux, nièces et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Famille de Saint-Pamphile, 21 Rue Principale, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0. Il sera possible de le faire à la maison funéraire.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 10 novembre 2023 de 19h à 21h;à compter de 11h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial "Bellevue".