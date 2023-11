MÉTIVIER, Jacqueline Denis



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 3 septembre 2023, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Jacqueline Denis, épouse de feu monsieur Georges Métivier, fille de feu madame Florida Fortin et de feu monsieur Dominique Denis. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13h au Mausolée Marie-de-l'incarnation.La mise en niche suivra. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Maureen, Sylvain et Dominique; ses petites-filles Jessica (Jean-Philippe Larouche) et Élodie; son arrière-petit-fils Riku; sa sœur Madeleine (feu Robert Morion); son beau-frère Jean-Paul; sa belle-sœur Micheline (Pierre Laveau); sa nièce Michelle et son neveu Éric; son amie Johanne Laquerre; ainsi que plusieurs autres parents et amis. Outre son époux Georges, elle est allée rejoindre sa fille Claudia qui l'ont précédée. La famille souhaite remercier le personnel de l'aile A5 de l'Hôpital St-François d'Assise pour leurs bons soins.