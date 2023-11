CLOUTIER, Bruno



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 21 octobre dernier, est décédé à l'âge de 65 ans, monsieur Bruno Cloutier. Il était le fils feu Jean-Paul Cloutier et de feu Adélina Brindamour. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Lucie Lafond, son fils Tommy (Stéphanie Turcotte); ses petits-enfants : Aurellie, Noah et Alexia; ses frères : feu Réal (Ginette Létourneau) et Yves (Donna Mazerolle); ses sœurs : Clémence (Mario Chabot) et Nathalie. Il laisse également dans le deuil ses parents adoptifs : feu Maurice Cloutier et feu Germaine Brindamour; ses frères et sœurs adoptifs : Adrienne (Benoît Plante), Paul-André (Ghislaine Pageau), feu Adrien (Simone Paquet), Rolande (Jean-Luc Couture), Gabrielle (feu Jacques Boudreault), feu Marianne (feu Claude Linteau), Jean-Charles (Estelle Lafond), feu Raynald (France Fortin) et Bernadette (Guy Lebel); ses beaux-parents : feu Raymond Lafond et Noëlla Cloutier; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jacques (Lorraine Auclair), Serge (Nicole Isabelle), Estelle (Jean-Charles Cloutier), Éliane (feu Christian Tremblay), Élise (Paul Larouche), Sylvain (feu Jocelyne Ouellet), Luc (Julie Falardeau), Réal (Linda Cloutier) et Hervé (Lise Cloutier), ses filleules : Myriam Couture et Myriam Lafond, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 14h30.La famille désire remercier l'équipe de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.