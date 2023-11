GERVAIS, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 octobre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Roland Gervais, époux de madame Louise Cantin Gervais, fils de feu Roland Gervais et de feu Marie Baillargeon. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Denis et Sophie (Martin Bussière), son petit-fils: Arthur Perreault (Allyson Boivin), ses frères et soeurs : Guy, feu Rolande (feu Jeannot Champage), Claude, Henriette (Marcel Roy), feu Réal (Lise Champagne), Aline (André Guay), Donald (feu Pierrette Garneau), Lucille (Clément Rouleau), feu Carole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci bien spécial au Docteur Vincent Bilodeau du CLSC de Saint-Romuald ainsi qu'au personnel du Centre de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au :le dimanche 5 novembre 2023 à compter de 13h. Un hommage lui sera rendu à 15h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement au Centre de cancérologie.