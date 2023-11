LEPAGE, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2023, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédée madame Monique Lepage, conjointe de feu monsieur Jean-Elide Perreault, fille de feu madame Albertine Gagnon et de feu monsieur Ernest Lepage. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian Ouellet (Lucie Verdo) et Steve Ouellet (Nathalie Lessard); ses petits-enfants : Alexandre, Jean-Michel et Adam Ouellet; ses arrière-petits-enfants: Edouard et Nathan; sa soeur Raymonde Lepage, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 4 novembre 2023, de 12h30 à 14h30. Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél.: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca ou à la Fondation du cancer du sein du Québec, tél.: 1 877 990-7171, site web: www.rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.