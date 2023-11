NADEAU, Pierre



C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès de monsieur Pierre Nadeau, à l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 octobre 2023, à l'âge de 98 ans, époux de feu madame Gisèle Cadoret et fils de feu monsieur Aimé Nadeau et de feu madame Fabiola Roy. Il était natif de Saint-Léon-de-Standon.Les cendres seront inhumées au cimetière du Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Il a été précédé dans la mort par son épouse Gisèle Cadoret; ses parents Aimé Nadeau et Fabiola Roy; sa fille Sylvie; sa bru Francine Robert; ainsi que plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse dans le deuil ses enfants : Paule-Ange, Bertrand (Martine Berubé), Réjean (Marie-Hélène Brisson), Dany (Michel Champagne); ses frère et soeurs : Thérèse (feu Maurice Nadeau), Marie-Louis (Christiane Lacasse) et Carmelle (feu Lucien Gingras), son beau-frère Gilles Tremblay (feu Paule-Hélène Nadeau), sa belle-sœur Doris Cadoret et son beau-frère André Brochu (feu Colette Cadoret). Il laisse également dans le deuil 8 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Parents et amis sont bienvenus de laisser leurs condoléances sur la page commémorative au www.rejeanhamel.com et partager avec familles et ami(e)s.