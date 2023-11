DUFOUR, Jeannette



Au Centre d'hébergement de Clermont, le 16 octobre 2023, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannette Dufour, épouse de feu monsieur Albert Lavoie. Elle demeurait à La Malbaie.et de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (France Renaud), Bernard (Céline Tremblay), Hélène (Jean Gilbert), Danielle (Martin Landry), Lise (Pierre Landry) et France; ses petits-enfants : Mathilde (Guy Champagne), Andréane (Simon Tremblay), Evelyne (Kevin Fortin), Nathalie, Anne-Marie (Yan Deschênes), Simon (Maude Vandal-Fortin) et Sophie (Nicolas Pelletier); ses arrière-petits-enfants : Jérémy, Maxime, Vincent, Odile, Mégane, Dérick, Mayson, Gabrielle, Philippe, Anne, Rose, Léa-Rose et Sophia; son frère Jean-Paul (Gilberte Saillant); sa belle-sœur Louise Langlois ainsi que neveux, nièces et amis(es). Elle est allée rejoindre de nombreux frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de La Malbaie, du CHSLD de Clermont et la Résidence des Bâtisseurs pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de l'Espoir de Charlevoix ou à La Fondation de l'Hôpital de La Malbaie, formulaires disponibles à l'église et en ligne au : https://mainsdelespoir.org/fondation/https://www.fondationhopitallamalbaie. org/donner