BLAIS, Fernande Vaillancourt



Au CHUL, le 17 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Fernande Vaillancourt, épouse de feu Lionel Blais et fille de feu Ovila Vaillancourt et de feu Rosilda Boutin. Elle demeurait à Lévis, autrefois de St-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Colette Dassylva), Nicole (Serge Couture), et Linda (Daniel Baillargeon), ses petits-enfants : Sébastien, Simon, Martin, Mathieu (Prisciye Maltais), et Sara-Michèle (Eric Pelchat), son arrière-petite-fille Marie-Lou Pelchat. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Cécile Vaillancourt (feu Jacques Desormeaux), feu Armand Vaillancourt (feu Lisette Nadeau), feu Rita Vaillancourt, feu Yvon Vaillancourt, feu Liliane Vaillancourt, Roger Vaillancourt (Lucia Gagné), feu Blanche Blais (feu Wilfrid Labonté), feu René Blais (feu Maria Picard), feu Gérard Blais (feu Louise Simoneau), feu Irène Blais (feu Jos Guay), feu Florence Blais, feu Aimé Dumont (feu Adrienne), feu Alphonse Dumont (feu Georgette Morin), feu Amédée Dumont (feu Olivine), feu Marie-Anna Dumont (feu Gaspard Coulombe), feu Albertine Blais (feu Gonzague Carrier), feu Alice Blais. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel du CHUL les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/ . La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.