FONTAINE, Emmanuel



Au CHSLD Côté Jardins, le 7 septembre 2023, à l'âge de, est décédé monsieur Emmanuel Fontaine, époux de feu madame Rolande Bourgoin, fils de feu madame Marianne Dallaire et de feu monsieur Omer Fontaine. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendresà compter de 13 h ausuivi au même endroit d'une. Ses cendres seront ensuite déposées dans le même mausolée. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en cliquant sur l'onglet cérémonie virtuelle du site web de La compagnie Saint-Charles à l'adresse www.compagniestcharles.ca/ceremonie-virtuelle/ et en inscrivant à l'endroit indiqué le mot de passe suivant : 20236049. Il laisse dans le deuil ses 4 enfants : Carole (Vincent), Denis, Christian (Johanne) et Martin (Marcelle); ses 3 petits-enfants : Jean-Nicolas (Karine), Catherine (Marc) et Sophie (Thomas); ses 4 arrière-petits-enfants : Anaïs, Camille, Elliot et Éva-Maude; les petits-enfants par alliance de Johanne : Lisa-Maria (Tom), de Marcelle : Jean-Sébastien, Véronique (Samuel), Sabrina (Jean-François), Amélie (Sébastien) et Francis (Alexe). Il a rejoint ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.