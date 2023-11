LAPOINTE, Denise



À l'Hôpital Chauveau, le 14 octobre 2023, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Denise Lapointe, épouse de feu monsieur François Poulin, fille de feu madame Germaine Gauthier et de feu monsieur Omer Lapointe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h30 à 16h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Nathalie Major), Josée (Dany Ouellet), Chantal (Stéphane Hébert) et Caroline (Claude Beaudoin); ses petits-enfants : Roxane, Dustin, Katherine et Anabelle; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu André, Micheline, Jacques, Louise, Ghislain, Serge (Hélène) et Sylvie (Alain); ainsi que neveux, nièces, autres parents et amis, Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site web: https://cancer.ca /fr/ways-to-give/ personal-donation. Des formulaires seront disponibles sur place.