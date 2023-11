HUDON, Laure-Aimée



Au Centre d'hébergement La Champenoise, le 27 octobre 2023, à l'âge de 94 ans et 4 mois, nous a quitté dame Laure-Aimée Hudon, épouse de feu Romuald Poulin. Née à Escourt, elle a vécu sa jeunesse à Rivière-Bleue. Elle était la fille de feu Régina Picard et de feu Ernest Hudon, la soeur de feu Sébastien (feu Gisèle Malenfant) et de feu Carmen (feu Paul-Émile Mercier).La famille vous accueillera à lade 14h à 15h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis, Clermont et Suzanne; ses petits-fils : Paskal et Manuel (Claudia Campeau); ses arrière-petits-enfants: Ariel et Léonard; ses soeurs : France (feu Camille Nadeau) et Murielle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant du Centre d'hébergement La Champenoise pour les bons soins prodigués et pour leur bienveillance. Elle remercie également pour leur gentillesse tout le personnel qui a aidé leur mère, d'une manière ou d'une autre, à bien vivre jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation La Champenoise, au 990, rue Gérard-Morisset, Québec (Qc) G1S 1X6, tél.: 418-681-4637, poste 2221.