CORRIGAN, Brenda



Au CHSLD Saint Brigid's Home, le 2 octobre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Brenda Corrigan, épouse de monsieur Sydney Knox, fille de feu dame Loretta Cosgrove et de feu monsieur Leo Corrigan. Elle demeurait antérieurement à Saint-Gabriel-de-Valcartier.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Presbytérienne Saint-Andrew. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son neveu et sa nièce bien-aimé(e): Rodney (Lori Overall) et Brenda Lee (Pierre Claveau); son petit-neveu et sa petite-nièce: Richard et Rhiannon; ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Ralph (Betty McCune) et feu Eddy (Helen Lasalle). La famille tient à remercier le personnel du 2ème étage de Saint Brigid's Home, ainsi que Dre Lacroix pour leurs attentions et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site web www.societealzheimerdequebec.com