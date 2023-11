SAVARD, Yvon



À l'hôpital régional de Portneuf, le 27 octobre 2023, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédé monsieur Yvon Savard, époux de dame Béatrice Barrette, fils de feu monsieur Delphis Savard et de feu dame Laure Blanche Lemieux. Il demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances au salon de lade 9 h 00 à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive Nord. Outre son épouse, monsieur Savard laisse dans le deuil sa belle-soeur : Sr Jeannine Barrette (s.c.q.) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Savard est allé rejoindre ses frères et soeurs : Lionel, Paul-Armand, Marcel, Madeleine, Lucien (Françoise Lefebvre), Liliane (Roger Falardeau), Rolande (Lionel Charbonneau), Rita (Paul Bolduc) et Raymond (Ghislaine Roy). Un merci spécial à tout le personnel du centre d'hébergement de St-Raymond pour les bons soins prodigués. Les condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf. https://fsssp.ca/.