PAGEAU, Uldéric



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que le 17 octobre 2023, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé monsieur Uldéric Pageau, époux de feu madame Carmelle Bédard, fils de feu madame Marie-Anna Villeneuve et de feu monsieur Henri Pageau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h30 à 11h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Debbie Stoddart-Pageau), Sylvain (Johanne Gagné), Christian (Emmanuelle Pilote) et Line; ses petits-enfants : Leialani (James), Charles (Sabrina), Jasmine (Claudia), Catherine (Yannick), Laurence (François) et Clémence; son arrière-petite-fille Éléonore; ses frères et soeurs: feu Léopold Pageau (Réjeanne Roy), feu Yvonne Pageau (feu Laurent Boucher), feu Mariette Pageau (feu Edgar Boucher), feu Véronique Pageau (feu Raymond Brindamour), feu Georges-Henri Pageau (feu Paulette Vallée), feu Jean-Guy Pageau (feu Suzanne Dumontier), feu Yvon Pageau (feu Louise Bernard) et Denise Pageau (Jean-Marc Garneau); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Lucien (feu Yvette Paradis), feu Thérèse (feu Claude Bacon), Béatrice, feu Roland (Hénédine Rodrigue), feu André (Gisèle Bédard), feu Jean-Louis (Pierrette Bernier), feu Lionel (Gisèle Lepage), Marie et feu Gemma; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Psychopédagogique de Québec Inc. téléphone 418 650-1171 poste 251, Site web: fondationcppq.com. Des formulaires seront disponibles sur place.