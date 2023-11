GINGRAS, Jules



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jules Gingras, époux de madame Jeanne D'Arc Gagné. Il était le fils de feu Laurent Gingras et de feu Rita Noël. Il demeurait à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. La Famille vous accueillera au:Condoléances: le vendredi 3 novembre de 12 h 00 à 14 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: feu Richard, Yvan (Patricia Aubert) et Marie-Josée (André Turcotte), ses petits-enfants: Mathilde (Jeremy Lamontagne) et Rose (Hugo Martin), ses frères et soeurs Gingras: Julien (Céline Jacques), feu Florent (Louisette Morin), Léo (Lyse Latour), Gilbert, Michel (Lucie Landry), Robert (Johanne Vigneault), feu Liguori, Bernard (Manon Quirion), Daniel (Jacynthe Lambert), Nicole (Claude Bergeron) et Lauraine (feu Gilbert Lambert), ses beaux-frères et belles-soeurs Gagné:feu Émile (feu Georgette Leclerc), feu Florence (feu Robert Fillion), Madeleine (feu Benoit Turmel), Rachelle (André Breton), Rollande (feu Bertrand Fillion), Thérèse (Philippe Drouin), Fernand (Céline Couture), Françoise (Jean-Louis Drouin) et Monique (Clément Roger). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la :