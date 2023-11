CHOUINARD, Carmelle



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 25 octobre 2023, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Carmelle Chouinard, épouse de feu monsieur Jean-Georges Gamache. Fille de feu dame Marie-Ange Gaudreault et de feu monsieur Aubert chouinard, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Marie-Rose (feu Joseph-Louis Leblanc), feu Roger (feu Alice Lemieux), feu Jacqueline (feu Bertrand Leclerc), feu Raymond (feu Aurore Descôtes), feu Françoise (feu Marcel St-Pierre), Gilberte (feu Jean-Paul Cloutier), Maurice, feu Camille, Pierrette (Gilles Chamard), Claudette, Huguette (Jean Valiquette) et Gilles (Rose-Hélène Dubé). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Gamache, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). Des remerciements sincères sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à sa dame de compagnie Madame Carmen Pelletier pour sa précieuse présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 3 novembre de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de L'Islet.