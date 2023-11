GOULET, Raymonde



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Raymonde Goulet, épouse de feu monsieur Charles Bissonnette, fille de feu dame Clara Bilodeau et de feu monsieur Octave Goulet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Jasmine (Paul-Armand Huot), Suzanne (Claude Latulippe), Marthe (Steven Powell), Reine, feu Josée, Paule (Réal Fortier) et Monia (Éric Simard); ses petits-enfants: Fousséni (Malika Mirzai), Seydou, Cynthia, Keven, David (Nelly Bélanger), Luc, Nicolas (Jessyca Adams), Raphaël, Yannick (Lory Germain), Mathieu et Charles; ses arrière-petits-enfants: Mia et Maël; son beau-frère et ses belles-sœurs : Marcel (Doris Létourneau), Madelaine (feu Antoine Proulx) et Monique Brisson (feu Maurice Bissonnette; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses nombreux frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de l'Ormière pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org