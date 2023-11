FAUCHER, Ginette Bois



À son domicile, le 6 octobre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Ginette Bois. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Louis Faucher et la fille de feu monsieur Gérard Bois et de feu dame Marie-Ange Racine. Elle demeurait à Château-Richer.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Ginette aient une pensée pour elle et sa famille. La direction des funérailles a été confiée auxElle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Louis, sa fille et son fils : Cynthia et Maxime Faucher. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Société canadienne du cancer Québec/ Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/ contact-us/?region=qc.