JUNEAU, Rolande Perreault



Entourée de ses proches, le 20 octobre 2023, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée madame Rolande Juneau, épouse de monsieur Michel Juneau, fille de feu madame Marie-Anne Tremblay et de feu monsieur André Perreault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 10 novembre 2023, de 13h à 16h et de 18h à 21h.Outre son époux Michel, elle laisse dans le deuil ses enfants: Normand (Sonia Caron) et Vincent (Marie-Pier Grenier Lachance); ses petits-enfants: Rafaèle, Mathias, Élodie et Arthur; sa soeur Ghislaine (feu Jacques Desrochers, Charles Bouchard); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Suzanne (feu Guy Couture), Lucille (feu Dominique Deschênes), Lucien (feu Jeannine Doyer), Denise (Doug Mackinnon), Denise Desgagné (feu Paul-Émile Juneau) et Lise Robert (feu Raymond Juneau); Martine Desrochers (Jocelyn Tremblay) et Yves Desrochers (Sonya Champigny) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et de nombreux amis et anciens collègues de la Clinique médicale de Duberger. La famille tient à remercier l'équipe de l'Hôpital Saint-François-d 'Assise, particulièrement Mme Mélanie Pageau, M. Jean-Philippe Turcotte-Vézina et Dre Geneviève Gagnon pour les bons soins prodigués et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle.