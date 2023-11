THIBAULT, Prudent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 octobre 2023 à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Prudent Thibault, époux de dame Réjeanne Blouin. Il était le fils de feu monsieur Georges Thibault et de feu dame Rose-Hélène Larouche. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Réjeanne, ses enfants, son gendre et sa belle-fille : France (Daniel Fontaine), Denis (Carole Roy); ses petits-enfants : Marie-Claude Fontaine (Jean-François Verret), Simon Fontaine (David Morin), Kevin Thibault (Maguy Lemelin), Marilou Thibault; ses arrière-petits-enfants : William, Ariane, Jacob et Sébastien ; ses belles-soeurs : feu Marcel (Huguette Lessard), feu Guy (Diane Gauthier) et il est allé rejoindre ses frères, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs : feu Georgette (feu Jacques Giguère), feu Roger (feu Madeleine Deschênes), feu Pierre (feu Gisèle Taillon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blouin : feu Richard (Diane Vaillancourt), Huguette, Gilbert, Benoit (Chantale Bédard) et il était le beau-frère de feu Roch. Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à souligner la grande qualité des soins prodigués, la gentillesse et la bienveillance de tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, qui les ont accompagnés dans ces moments difficiles. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal, Québec, H3A 3S5.