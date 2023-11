BERGERON, Égide



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Égide Bergeron, époux de madame Louisette Simard. Il était le fils de feu Edmond Bergeron et de feu Oliva Bouchard. Il demeurait à St-Antoine-de-Tilly. Il a été directeur de Fromagerie Bergeron et Frère de 1964 à 1980, maire de St-Antoine de Tilly 1969 à 1979, directeur de la Fromagerie Bergeron de 1991 à 1999, et contrôleur administratif de la Fromagerie Beaupré de 2001 à 2007. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette, son fils Dominique (Manon Poirier); ses petits-enfants Doriane, Jérémy et Maxence. Il était le frère de feu Roland (Maria), feu Marie-Paule (feu René Ouellet), feu Murielle, feu Gemma, feu Lucienne, feu Raymond (Colombe), feu Étienne (Hélène), Madeleine (feu Ronaldo), Hermance (Réal), feu Antoine (Raymonde), Cécile (feu Julien). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, et spécialement au Dr Vincent Bilodeau. La famille vous accueillera à la maison funéraire :le vendredi 3 novembre 2023 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.